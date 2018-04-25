傳中國將停發來台灣通行證及旅簽 國台辦：無法證實

2018-04-25 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕台灣年底將舉辦「九合一」選舉，傳出中國屆時將停發居民往來台灣的通行證，更要在9月後大幅縮減赴台團體旅遊簽證。對此，中國國務院臺灣事務辦公室方面今回應：無法證實。

根據《中新網》報導，記者今在國台辦例行新聞記者會上詢問此事，發言人馬曉光表示「無法予以證實」，他強調民進黨當局不承認「九二共識」，破壞台灣與中國關係和平發展的政治基礎，導致近年中國赴台旅遊的人數不斷下降。

至於中國方面要縮減9月以後，中國居民來台旅遊的團體旅簽一事，馬曉光同樣表示尚無法證實。