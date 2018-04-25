軍改公聽會 反對者質疑：單薪家庭要折半看

800壯士號召萬人前往抗議，稍早約下午3時許，在立法院拒馬外大唱軍歌，當唱到「夜襲」時，疑似是800壯士團體準備的突襲信號，突然全員爬過立法院外的拒馬及護欄。（記者黃耀徵攝）

2018-04-25 16:18

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院外交及國防委員會今舉辦行政院版軍人年改草案公聽會，多位退伍軍人代表強調這是為了尊嚴而非為了錢，卻也堅持改革必須合乎信賴保護原則、不溯既往；還有人指出，若是單薪家庭，退休金還要折半來看。國民黨立委則大罵這只是過水程序，要求明日不得進行詢答。

主持會議的民進黨籍召委王定宇表示，這次公聽會就是要聽所有的聲音，所以他也邀了八百壯士代表出席，希望與會者暢所欲言，但不要阻礙會議進行。他也提醒，會議同步透過直播，是對全體社會、納稅人來溝通。

八百壯士執行長羅睿達批評，退撫基金會破產是因為國防部都沒逐年提撥，這是政府賴帳；或是基金被政府五鬼搬運，從事惡意操作而降低獲利。這是沒有充分溝通的方案，也違反信賴保護原則，政府不能拿釋字717號來敷衍，要先釋憲才能執行。否則這場陳抗將永無止休。

後憲荷松總會長彭瑞德則認同，55+2是有助現役人員，並有利於未來的募兵。

八百壯士代表謝健虎語氣激動地表示，媒體指稱軍人比警消好，這都是汙衊、抹黑、分化，他們永遠一家人，只要公平正義，並沒有多少的問題。對於世界各國都在推動年改，他大罵「狗屁」，質疑有哪國不是愈改愈好？他更大罵退輔會官員居然能忍受恥辱，當起政府走狗，應該上街抗議才對。

國防大學中共軍事事務所長馬振坤坦言，政府確實出現財政困難，年改並非針對特定族群。他肯定行政院版草案已是最大公約數，已退人員的待遇必然有所縮減，自己身為國立大學教師，也能接受未來的退俸將大幅刪減。政院版草案就是政府已盡最大限度在照顧軍人權益。他提醒，中共已針對年改，藉由網路操作在製造台灣內部爭論，懇切希望各界支持盡快完成，避免給中共見縫插針地操弄。

八百壯士代表黃冬輝則不斷拍桌怒吼。他表示，若讓軍人淪為弱勢，他們指揮殺人放火，將成為不定時炸彈。

中央軍校友總會研究員游錦帆表示，他們會為尊嚴再戰一次。並批評政府就是心虛理虧，才讓溝通跳票。他也質疑，破產是假議題，政府都把錢浪費在8800億元的前瞻計畫、廢核四、興建深澳電廠、堆動新南向政策。

中正大學社科院長宋學文認為，現在已經沒有時間延宕，傾向支持軍改及早通過；但要有配套，國防部是否導入AI智能、軍人是否與社會脫節，要讓軍人具備專業能力、通識能力。

前國防部參謀莊旭英強調，這是尊嚴問題，但也要合乎信賴保護原則；他們不在乎錢領多少，但若惹他們不高興，以後如何打仗？他進一步指出，就讀軍校期間應併計退休年資。

陸海空軍常備士官班相互關懷協會理事長周三貴指出，士官退俸每人頂多4萬餘元，太太常常是顧家而無就業，還要砍一半，等於只有2萬餘元，1個家庭的收入只有3、4萬元要如何養小孩？

多位國民黨立委則祭出拖延及誤導政策。馬文君要求軍公教都是用「勞動基準法」，大家都領勞保。黃昭順認為，現役先行，軍公教勞的年改要一起推動。林麗蟬則把比照公教1/2遺屬年金請領資格，需婚姻存續10年、配偶滿55歲，刻意誤導為是在打壓軍人。

國防部資源規劃司人力資源處長傅政榮表示，軍改有利募兵，提振在營士氣；已經服滿20年的現役人員，未來退伍時，薪資採計期間還是只看最後1個月，未滿20年者才採最後1/5的服役期間。

王定宇要求相關部會，明日詢答時，要能夠清楚回答立委的提問。隨即宣布散會。

在場國民黨立委與退伍軍人代表紛紛鼓譟，痛罵這只是過水公聽會。並嗆聲，若依此態度完成年改，一定會造成紛爭。