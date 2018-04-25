雙北定期月票擴大範圍？ 柯：最可能結合台鐵

2018-04-25 14:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯P「便當會」第四集，這次找來北市交通局長陳學台，暢談北市交通政策。有民眾提問，雙北定期月票有沒有可能擴大使用範圍？柯表示，先上路3個月後再決定下一步，接下來最有可能結合台鐵。

雙北推出1280元公共運輸定期票，30天內可無限次搭乘台北捷運、雙北段次公車，並享北市YouBike前30分鐘免費，4月16日正式上路至今，已賣出19.3萬張，不少通勤族直呼省很大。

柯文哲今天中午再度在臉書直播便當會，找來交通局長陳學台大聊交通政策。談到雙北定期月票推行不到10天時間，已銷售近20萬張，仍有民眾建議，未來可以跨縣市結合台鐵或國道客運。對此，柯文哲表示，目前打算先上路3個月，搜集資料後再決定下一步。

柯認為，之後最可能結合的是台鐵，尤其是基隆到板橋這段，一定會有需求，但執政還是要穩健，會把民眾建議納入考量，3個月後再來檢討，到時候還要跟台鐵談判。

此外，談到捷運路網，柯文哲表示，現在台北捷運路線都是輻射狀，需要最外圈環狀連結起來，新北市中環段年底會完工，後續還有南、北環段，東區也在規畫南北向捷運。不過柯也忍不住抱怨，不知道為什麼以前蓋捷運速度太慢了，以前時代就是慢，「我會比較快啦，會加速推動。」

而一向為人詬病的內湖交通，柯也在直播中強調，市府一直在作局部改善，像是港墘路拓寬等，「有做有差啦！」事後查有5到19％的改善，但要整體改善內湖交通，要等到東側南北向捷運完工，或是松山機場遷建後。柯指出，從松機跨河過去，由基隆河直接通到內湖，在路網完成跟松機遷移前，每天就是做一點，至少不要讓它變得更差。