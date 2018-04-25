談吳茂昆 陳良基：利益公開揭露非常重要

科技部長陳良基。（資料照）

2018-04-25 12:54

〔記者蕭玗欣／台北報導〕新任教育部長吳茂昆日前被質疑在美設立公司並申請專利一事，引起各界討論。科技部長陳良基今天表示，利益迴避與公開是一體兩面，因此新創在發展過程中最重要的就是利益的公開揭露。

科技部長陳良基今出席台灣科普環島列車記者會，接受媒體訪問時表示，新創公司從點子發想到創造利益需要好幾年的時間，而新創初期風險高，不容易被看好，外界通常會判斷其利益較低，但可能好幾年後又創造出龐大的利益，因此過程中的利益公開揭露就非常重要。

陳良基說，利益公開與迴避是一體兩面，該做好迴避時就要迴避，該公開的資訊也要清楚公開，他舉例，新創在揭露利益價值時，發明相關人就不要參與定價會議決定價錢，所有權屬於學校，由校方定價即可，等等到數年後利益龐大時，發明人才不會被外界質疑有參與過多的嫌疑。

陳良基說，科技部今年一月也公告所謂的權利利益迴避條款，將該迴避的事項寫得非常清楚，讓外界有所遵循。

陳良基也說，申請專利時學校必須出錢，有些單位無法判斷是否要付錢，因此各校作法也不一樣，如果學校沒錢，會請發明人先申請專利再轉讓給學校。至於吳茂昆富美在申請專利是否合法？陳良基回應，這要依個案判斷，還須了解吳茂昆案的前因後果才能知道，但不同的智慧財產權處理，如果利益相關處理得好，學校可以有權宜的作法。