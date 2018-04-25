你醉了嗎？ 劉建國批台酒招考亂搞

2018-04-25 12:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委劉建國今表示，針對台灣菸酒公司人員招考初試放榜卻出現重大錯誤瑕疵，要求台灣菸酒公司應盡速道歉，並說明事件原委、懲處相關失職人員，以解決考生疑慮。

民進黨立委劉建國今召開記者會指出，台灣菸酒公司三月招考人員於本月放榜，卻出現複試錄取成績標準不斷變動的情況，造成部分考生早上落榜下午上榜，像在洗三溫暖，「上榜落榜兩樣情」；劉建國說，出包點在於委外招考單位、松盟科技公司經驗不足，一開始拿錯標準答案。

劉建國痛批，本次台酒招考在短短不到半天的時間內，考試成績分數產生變化，中間系統維修的時間裡，到底發生什麽事情？臺灣菸酒公司竟放任委外招考單位松盟科技股份有限公司如此亂搞，把如此公正的國營事業考試當成在扮家家酒遊戲在執行，簡直是離譜至極。

劉建國說，過去公務人員、公營事業召考，讓民眾質疑是否有黑箱、內定情事，而監察院去年10月也針對中油公司2016年招考2人舞弊，2009年亦有考生經試場人員查獲配有行動電話、音頻磁場產生線圈及隱形耳機等電子舞弊器材，2015年招考時也有3人舞弊，這些都是因為中油未採積極防弊措施，遲至民眾檢舉才進行調查，已使甄試發生不正確結果。

劉建國呼籲，臺灣菸酒公司除了盡速公開道歉，並說明事件原委，懲處相關失職人員，盡速解決所有考生疑慮外，行政院也應針對國營事業考試規定重新檢討其缺失，讓考生能在公平、公正、公開、透明下應考。