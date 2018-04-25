民進黨南區安平區議員初選 政二代接棒成功

2018-04-25 12:32

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市議員第9選區（南區安平區）初選結果出爐。現任議員呂維胤第一名通過，接續是市商會理事長林士傑、議員李文正之子李啟維、前議員周明德之女周麗津。此區除新人輩出之外，政二代也順利接下長輩的棒子，挑戰年底大選。

該選區將提名4席，分別是呂維胤25.3%、林士傑20.8%、李啟維17%、周麗津12.2%。而飲恨落馬的則是曾任前市長許添財國會辦公室主任的鄭光哲11.5%、南區永寧里長的王育貞9.3%、議員蔡旺詮服務處秘書林志文3.7%。