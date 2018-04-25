又來了！中國國台辦再批台獨 警告將進一步採取行動

中國國台辦發言人馬曉光再批台獨，指沒有什麼「天然獨」，只有「人造獨」。（資料照，中央社）

2018-04-25 12:13

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國國台辦今天召開例行記者會，國台辦發言人馬曉光表示，兩岸同胞都是中國人，身上流淌著中華民族的血液，精神上堅守著中華文化的根脈，因此，沒有什麼「天然獨」，只有「人造獨」。並對台獨提出警告，指「如果台獨勢力繼續恣意妄為，我們將進一步採取行動」。

對於中國軍演是針對行政院長賴清德台獨言論的說法，總統蔡英文日前回應表示，賴清德是展現了他務實的一面，民進黨的兩岸政策立場是明確清楚就是「維持現狀」。

對此，馬曉光表示，解放軍軍演傳達的信息十分清晰明確。強調有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀和行徑，捍衛國家主權和領土完整；重申一個中國，並指兩岸關係現狀是「在『九二共識』的基礎上，兩岸關係和平發展」。

馬曉光再批民進黨，指民進黨上台後，破壞兩岸關係和平發展政治基礎，放任縱容「去中國化」的台獨分裂活動，干擾和阻撓兩岸交流合作，制造兩岸對立，破壞了得來不易的兩岸關係和平發展的局面，損害兩岸關係和平發展的成果，導致兩岸關係倒退。賴清德的台獨言論，進一步對台海和平穩定進行公然挑釁。這個責任必須由民進黨當局承擔。

對於台灣競爭力論壇的民調，馬曉光說，即使是在過去日本殖民統治時期，無數台灣仁人志士也以鮮血和生命來證明了自己是中國人，是中華民族的子孫，因此，沒有什麼「天然獨」，只有「人造獨」，而大陸對台灣同胞的關懷是真心實意的，台灣的未來離不開大陸的發展，台獨是損害台灣同胞切身利益的。