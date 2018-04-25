衝衝衝來囉！民進黨通過徵召蘇貞昌參選新北市長

前行政院長蘇貞昌。（資料照）

2018-04-25 14:21

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會下午通過徵召提名前行政院長蘇貞昌參選新北市長，並通過徵召前新竹縣長鄭永金之子、民進黨客家部主任鄭朝方參選新竹縣長，花蓮縣議員劉曉玫參選花蓮縣長。

鄭朝方選新竹縣長、劉曉玫選花蓮縣長

民進黨在年底各縣市首長提名布局已幾乎完成，僅剩台北市長選舉布局未、確定，選對會今已展開初步討論。

民進黨發言人林琮盛中執會後轉述指出，選對會會中報告，國民黨台北市長初選5月2日出爐，選對會下週將召開會議，進行方案因應研討。

林琮盛轉述，兼任民進黨主席的總統蔡英文會中表示，這三位都在挑戰性非常高的選區參選，尤其蘇貞昌願意承擔責任，大家很感謝；兩位年輕同事願意承擔令人感動，今天通過提名後，大家要在這三個挑戰性很高的選區，盡自己力量讓提名人順利當選。

蔡英文說，現在開始到投票日，全黨同志全力投入團結一致，縣市長議員都能打出最好成績單，最後再次感謝三位願意承擔。

蘇貞昌主打「政績牌」，並力邀總統府秘書長陳菊擔任競選總部主委，打造氣勢，近期還會拜會前行政院長游錫堃，盼游擔任重要角色。蘇系人士說，待拜會游後，競選團隊就會正式成形對外公布。

民進黨主席蔡英文邀請蘇貞昌擔綱參選新北市長後，蘇被視為帶動民進黨年底選情的「領頭羊」。蘇系人士分析，蘇當領頭羊最重要的是將國民黨大軍困在雙北，國民黨主席吳敦義及將卸任的新北市長朱立倫，都要花很多力氣在新北，輔選其他縣市的時間會被壓縮。