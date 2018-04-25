基警局遷移蔣中正銅像 藍議員：市長才是威權

2018-04-25 12:02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市警局半夜遷移蔣中正銅像引發熱議，市議會藍營議員今天指市長林右昌不尊重議會，視議會為無物，議長說的話像「放屁」、議員「有個鳥用」。要求林右昌道歉，否則就要移送監察院彈劾。

不過林右昌表示，任何政治塑像不應該存在於機關、學校等公共場域，這是市府既定政策，而且是全國唯一一座留在警察局的銅像，非常不適當，當天議長的言論並非議會的決議，市警局配合政策，是行政機關的行政權，並沒有並不尊重議會。

市警局在今年3月間利用「粉刷」名義，將樓梯間蔣中正銅像以塑膠布包覆，並在4月10日凌晨將銅像移到桃園兩蔣文化園區。

市議會今天開議，國民黨籍市議員韓良圻緊急動議，指3月2日有10多位國民黨團議員到市警局抗議，議長宋瑋莉經市議會討論通過後再遷移，但警察局半夜偷偷摸摸就把銅像遷走，完全沒有溝通，就剝奪了議員准駁權，視議會為無物，根本不尊重議會，議長講的是「放屁」，議員「有個鳥用」。

藍營的市議員呂美玲認為林右昌的作法，才是威權的像徵，要求林右昌向議會道歉，否則移送監察院彈劾。

民進黨議員游祥耀、陳志成、林明智等人認為，政治塑像退出公共場域是既定政策，是市府的行政權也依法有據，三更半夜遷移銅像，才不會影日交通及民眾生活，並無不當。還有國民黨基隆市長參選人謝立功和議員衝撞市長室，還要求市府尊重議會，大家摸摸良心。