中美洲五邦交國檢察首長訪台 邱太三秀跨國合作打擊犯罪成績單

廉政署25日召開2018年邦交國廉政研討會，法務部長邱太三（左三）出席致詞。（記者羅沛德攝）

2018-04-25 12:27

〔記者張文川／台北報導〕瓜地馬拉等中美洲五個邦交國檢察體系部會首長，受邀來台訪問5天，今出席廉政署舉辦「邦交國廉政研討會」提供他山之石，以利益衝突迴避制度、行政透明化措施，研討交流防貪、肅貪機制；法務部長邱太三表示，我國依循聯合國反貪腐公約，力行反貪政策，將加強國際合作偵辦貪瀆、追回海外不法資產、防制洗錢。

5國包括瓜地馬拉、貝里斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、多明尼加，來賓有瓜地馬拉「檢察總長兼法務部長阿達納女士、貝里斯檢察總長兼法務部長裴瑞斐、尼加拉瓜副檢察總長龔薩雷斯、宏都拉斯最高檢察總署政府透明及反貪特調主任檢察官伊薩吉瑞、多明尼加檢察總署行政貪污偵查處長葛蕾洛女士；據指出，其中，貝里斯總長裴瑞斐曾任該國眾議院長，瓜地馬拉總長阿達納則是未來總統的熱門人選。

此次邀訪由廉政署與外交部主辦，研討會與參訪行程緊扣廉政、反貪腐議題，今將安排外賓參訪台北市道路管線資訊中心，介紹民眾只要透過APP軟體，就能即時取得道路施工影像、施工資訊，施工管理全程透明、全民督工防貪腐；明將參訪台南市警局「警政廉政細工」，分享警政防制貪腐方法；後天再去基隆海關，參訪海關透明度評比為全球第一名的「關港貿單一窗口」制度。

法務部長邱太三向友邦展示我國的跨國合作打擊犯罪成績單，以和他國共同簽署以國家為締約主體的合作協定，列為施政重點，加強國際合作、聯手打擊跨境犯罪，他舉例，我國已與美國、菲律賓等國簽署刑事司法互助協定，也與德國、英國等國簽署移交受刑人協定，立法方面，「國際刑事司法互助法草案」也已通過三讀，有助攜手各國偵辦跨國詐騙、毒品案件，實現司法正義。

邱太三表示，我國2014年與宏都拉斯合作「確保檢察總署所屬法務人員交通安全計畫」，隔年推動「發布法醫學刊計畫」，去年多明尼加檢警協助我國破獲機房設在該國的跨境詐騙集團，希望未來能與各國簽署廉政合作協定， 建立夥伴關係，不僅提升彼此的國際廉潔度，也深化邦交情誼。