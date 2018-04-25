李凈瑜籲歐洲議會：支持言論自由無罪 即刻釋放李明哲

李凈瑜24日下午出席歐洲議會研討會，盼爭取歐洲議會支持李明哲案（台灣關懷人權中國聯盟提供）

2018-04-25 11:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕正拜訪歐洲的李明哲妻子李凈瑜，24日出席「中國大陸宗教自由及人權」研討會時表示，中國企圖透過李明哲的判決，向全世界再次強調，中華民國台灣是他們的領地，這是台灣人、國際社會都不能接受的；李凈瑜說，盼歐洲議會運用對中國的影響力告訴中國，支持言論自由無罪，即刻釋放李明哲。

李凈瑜24日下午出席由歐洲議會議員貝柏士（Bas Belder）主持的「中國大陸宗教自由及人權」研討會，在會中針對李明哲案發表看法，研討會也邀請美國民間組織「對華援助協會（China Aid）」會長傅希秋、中國民主運動者王炳章弟弟王炳武等人發表面對中國暴行的證詞，台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏也陪同出席。

李凈瑜在會中表示，李明哲是台灣的勞工運動工作者，曾任職於民進黨，他在去年3月自澳洲入境中國後失聯，遭中國以境外NGO管理法居留，最終以顛覆國家政權罪起訴並判處5年有期徒刑，目前在中國湖南省的赤山監獄服刑。

李凈瑜說，李明哲與其他中國政治犯不同的是，他是一個台灣人、外國人，不是中國籍人士，中國用這種方式逮捕李明哲，並以中國人身分判罪，是「令人沒辦法接受的事情」。

李凈瑜表示，中國企圖透過這一個事件，恐嚇所有的台灣人，以及全世界關心中國人權的境外NGO人士，它也是透過這個判決，向全世界再一次的強調，中華民國台灣是他們的領地；李凈瑜認為，這是台灣人、國際社會都不能接受的事。

李凈瑜表示，兩岸關係冰凍，我國政府救援出現困難，而國際救援是如此的重要，這也是為何她要到歐洲議會求助，請求歐洲議會運用影響力告訴中國「支持言論自由無罪，並請釋放李明哲」。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏轉述主持人貝柏士的說法時指出，歐洲議會會持續支持李明哲、也將持續關注李明哲與王炳章個案。