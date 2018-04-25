立院考察宜蘭交通刻意避開陳歐珀？陳金德：不曉得他在場

2018-04-25 11:19

［記者張議晨／宜蘭報導］今立法院交通委員會邀請交通部長賀陳旦，到宜蘭考察蘇花改及國五交通措施，相較前任縣長林聰賢、吳澤成都有出席表示意見，宜蘭縣代理縣長陳金德今卻未出席座談，引發外界聯想，不出席是否刻意避開與同黨同志、立委陳歐珀的同台機會，對此，陳金德解釋，不曉得他（指陳歐珀）會參加，且今天行程會議很多，已指派副縣長黃適超代表出席。

賀陳旦今率交通部各機關到宜蘭考察，針對國5及蘇花改通車後交通措施等議題進行討論；前任縣長林聰賢、前代理縣長吳澤成都有出席表達意見，今陳金德並未出席；由於立委陳歐珀也是交委會委員，陳未出席座談，外界聯想是否兩人黨內初選前的心結「未解」。

對此，陳金德表示，今天考察是立法院交委會安排的行程，部長只是受邀出席；且今天活動、會議較多，才沒有特別前往參加。為了表示對宜蘭建設的重視，也有指派副縣長黃適超率建設處同仁參與。

媒體追問陳金德，這次未出席，是否與立委陳歐珀在場有關；陳金德指出，不曉得他（只陳歐珀）會在場，且蘇花改部分一提再提，會用其他管道向中央反映。

陳歐珀3月14日獲民進黨正式提名後，曾試圖到縣府拜會陳金德尋求合作，但陳金德當時出國，讓陳歐珀的「請益之旅」撲了個空，兩人也鮮少在公開場合同台會面；對此，陳金德說，他跟陳歐珀常常碰面，至於「雙陳會」何時登場，他（指陳歐珀）的秘書已跟辦公室聯繫，一切都還在安排。

清明連假首日車流湧入蘇澳，造成蘇花改及舊蘇花公路大塞車，車流直到當天晚上9點才緩解；連假過後，陳金德不僅批評蘇花改是「畸形的產物」，還屢屢呼籲交通部將東澳至南澳段，納入蘇花改並即刻進行可行性評估，但未獲交通部正面回應。

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