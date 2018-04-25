侯友宜：賴清德私幼公共化政策補助到業者

2018-04-25 11:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天針對行政院長賴清德提出的「私幼公共化」政策有不同看法，侯友宜指出，有學者認為，「私幼公共化」最後變成補助到業者身上，所以該怎麼做，還有討論空間。

政府為照顧學齡前兒童，減輕家長對兒童念幼稚園的負擔，賴清德提出的「私幼公共化」是補助家長就讀的學費，但有人認為這種做法是只會讓業者不斷提高收費，對業者較有利。

新北市近年來則是持續為公幼增班，雖然效果沒有補助這麼直接，但是侯友宜認為，提供家長低收費且穩定、優質的幼教品質，更符合家長的利益。