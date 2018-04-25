吳茂昆在美開公司？成員：那是間空公司

2018-04-25 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕教育部長吳茂昆被爆出在美設立生技公司施沛恩（Spiranthes Biotech, LLC）並申請PCT專利，對此吳昆茂回應，自己僅是發明人、成員，強調公司負責人是法定代理人歐陽彥堂，但遭國民黨立委柯志恩反駁，查詢美國加州政府公司登記網站，發現師沛恩資料「LLC member」部分，也就是所謂「公司負責人」，吳茂昆名列其中。對此教育部近日回應，「member」是公司成員並非負責人，吳茂昆在美國或是台灣的師沛恩都無任何職稱僅提供技術。「LLC member」部分有法定代理人歐陽彥堂，及4位發明人：吳茂昆、謝蕙雯、史閎元、翁慶豐。

據《聯合報》報導，「綬草萃取物及藥物應用相關應用」發明人之一、東華大學生命科學系教授翁慶豐表示，「這是一間空公司」，翁慶豐在美國施沛恩公司無任何角色可言，公司無運作產品、他也沒有出資，至於被登記為「member」的原因，翁慶豐表示，因為他們4人是發明人，歐陽彥堂當初協助申請專利時就把發明人名字一起放在網上，翁慶豐強調，他們4人只是發明人，他甚至連納稅都沒有。

翁慶豐表示，吳茂昆是一個素人政務官完全沒架子，也不懂政治上的枝微末節，和吳茂昆相處過就知道他有一股傻勁，吳茂昆認為反正可以做，就會去做不會想太多，因此容易落人口實。