拉下當沖降稅法案 國民黨：民進黨應負最大責任

2018-04-25 11:23

〔記者林良昇／台北報導〕為要求協商軍人年改法案，國民黨將當沖降稅法案提出復議，恐影響台股，國民黨團今召開記者會，痛批立法院長蘇嘉全不對爭議法案召開協商，運用議事攻防是在野黨唯一武器，民進黨應對於當沖降稅法案卡關負最大責任。

國民黨團今早召開記者會，黨團總召林德福表示，民進黨全面執政要全面負責，法案受阻勿牽拖國民黨，立法院從第九屆開始，民進黨國會多數，每個重大議案、爭議性法案，民進黨硬用國會優勢人多，每案都依照進度表決通過。

林德福表示，在野黨有正式函文給立院，爭議性法案強烈要求協商，結果蘇嘉全等於沒有看到，甚至很多要逐案處理的法案一次包裹，包括一事不二議，而這次軍改，精算報告都沒出來，民進黨草率、用坦克車輾過，身為最大在野黨，一定運用議事攻防、杯葛，這是在野黨唯一剩下的武器。

林德福強調，國民黨團昨日針對證交稅條例第二條第二項修正案提復議，主要凸顯民進黨執政為所欲為，民進黨不能把責任怪給在野黨，國民黨團的要求很卑微，軍改方案要求多幾場公聽會、精算報告，召開朝野協商。

林德福也批評，蘇嘉全在軍改法案付委當日在院會沒有維持議長中立，還推國民黨立委楊鎮浯，國會到現在為止從沒這樣的國會議長，希望民進黨、蘇嘉全要召開朝野協商，針對重大爭議問題釐清，說清楚講明白，讓在野黨有共識，議事進行會更順暢。

國民黨團書記長李彥秀表示，國民黨提出希望對軍改程序問題，要求朝野協商，上星期五希望今天前協商，昨天下午為止，蘇嘉全、立院秘書長林志嘉沒有一通電話聯繫，連誠意都沒有，昨天下午五點前，國民黨再度提出希望協商，到此時此刻，仍等不到民進黨回應。

李彥秀說，朝野協商可以沒有共識，但蘇嘉全身為立法院大家長，應兼顧議事處理順暢，黨派聲音協調，站在中立位置，怎麼可以針對在野黨發出的朝野協商通知置之不理？沒有任何善意。

李彥秀強調，國民黨很清楚當沖降稅眾人關注，但如果該修正案在2月1日行政院列為優先法案，現在已經4月下旬，民進黨召委為什麼不提早排案？包括民進黨立委審查過程中大家都有諸多意見，如果對於行政院法案這麼重要，那就應在法案程序進度上用心。