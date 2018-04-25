藍擋當沖降稅 綠批「在怎麼野蠻也不應拿股民出氣！」

民進黨團上午召開記者會，批評國民黨團阻擋當沖降稅非常荒唐。（記者邱燕玲攝）

2018-04-25 10:38

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院國民黨團昨對當沖降稅延長優惠案提出復議，對股市造成影響，民進黨團上午召開記者會，立委吳秉叡指出，國民黨團為了反軍人年改案，傷害台灣廣大股民，「在怎麼野蠻也不應拿股民出氣！」呼籲國民黨團儘快撤回復議。

幹事長何欣純表示，此案對台灣股市衝擊大，她要反問國民黨團書記長李彥秀，「議事攻防是拿股民當祭旗嗎？」且過去不分朝野都支持此案，先前也希望各黨團不提復議，當時得到李彥秀口頭承諾不擋民生法案，但她言行不一，為阻軍人年改法案，都拉下協商、提出復議，她要請問吳敦義主席「你放任黨團胡搞惡搞嗎？搞垮民生經濟法案嗎？」社會各界都不能容忍國民黨為擋而擋。

黨團書記長許智傑批評，國民黨團為了自己的表演作秀犧牲股民；民進黨立委、財委會召委王榮璋表示，國民黨團要負起完全的責任；財委會委員江永昌表示，今早股市又跌了，「國民黨承擔不起啊，希望們們好自為之！」

立委劉建國表示，當沖降稅「股民喜愛、外資期待」，他奉勸國民黨，「做出錯誤的決定你們除了承受不起，還會遺害子孫！」立委蔡易餘說，股市成交量從馬政府的不到六百億，現衝到一千二百億，證明當沖降稅是好的政策，希再延長創股市活絡，結果竟遭國民黨團提復議，籲國民黨懸崖勒馬。