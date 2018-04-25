未查證誤導事故原因 綠委：葉毓蘭該向國道警察道歉

國道警察在中山高台南麻豆路段執勤殉職，令人哀慟。（資料照）

2018-04-25 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕23日發生的國道警察郭振雄、葉家豪及違規駕駛等3人遭撞死事故，引起社會關注。前警大教授葉毓蘭受訪時表示，根據交通部規定，國道警拍照「逕行舉發」件數，不能超過攔停違規車輛件數。但交通部昨澄清，配合時代及科技進步，多年前就取消該項考評項目，綠委鄭運鵬則表示，葉毓蘭未查證而誤導事故原因，等於二度傷害國道警察，她該向國道警察道歉。

「如果葉毓蘭女士真的關心，應該查而後言，勿二度傷害國道警察！」鄭運鵬在臉書貼出相關訊息並表示，前天發生國道警察傷亡意外，沒有人願意見到這樣的悲劇。鄭運鵬說，近來時常用前警大教授身份受訪的葉毓蘭，趁著災難受訪表示，交通部要求「逕行舉發」（利用拍照攝影儀器）的數量必須低於「攔停舉發」，所以等於讓國道警察在危險中執勤。

但交通部發出新聞稿澄清、國道警察局也受訪指出，早期認為路邊攔檢舉發比較有教育警示效果，所以不鼓勵逕行舉發，並要求不得高於50%，「但這個錯誤的考評標準，『十多年前』就改掉了！這兩年逕行舉發已經超過七成」。

鄭運鵬批評，「十多年前就改掉了！」但葉小姐以專家自居，在這個災難當下，卻不知查證，誤導事故原因，等於二度傷害國道警察，「我順便看了葉小姐其他背景，更令我感慨。希望葉小姐，如果發現自己誤導社會，請向國道警察道歉，如果媒體報導錯誤，請要求媒體更正」。