宜蘭人風骨！蔡英文曾給6職位都婉拒 游錫堃回歸田園

總統蔡英文曾託人給游錫堃6個職位，不過他都婉謝。（資料照）

2018-04-25 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕曾被黨內人士拱代表民進黨參選新北市長的前行政院長游錫堃，最後以「不忮不求」的態度，婉拒參選，回顧過往，總統蔡英文曾託人給他6個職位，不過他都婉謝，盼能為維持老百姓身分，回歸田園。

根據《財訊》報導，雖然游錫堃並未透露婉拒什麼職務，但據悉，蔡英文上任後除了邀請游擔任總統府資政，也提過證交所董事長、台電董事長、台糖董事長等重要職位，這些職位中，除了資政是無給職，其他企業規模都相當龐大、甚至資源豐富、高薪，但游始終沒接。

幕僚則說明游錫堃沒有接資政的原因，他表示，4年前與游一起替新北市長選舉打拚的黨內前立委，到現在很多人還沒有職務，他的團隊夥伴都沒有工作，他也不能當官；至於其他國營事業董座職位，游僅思考過台電，若能推動國家能源政策、對國家長久發展有幫助，他願意考慮，但詢問後，發現該職位無法在國家整體能源政策訂定上發揮作用，所以婉拒。

至於第7個職位，游錫堃一開始雖然曾婉拒新北市長參選人，但後來超過一半的黨團議員和他見面，力拱他出面參選，新北市議會黨團總召李坤城透露，聽到議員心聲後，游曾表示，若總統再詢問他，他不會再說「不要」，只是沒想到就沒機會了。