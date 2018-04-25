復議當沖降稅修法引爭議 國民黨團說話了

2018-04-25 00:30

〔記者林良昇／台北報導〕立法院國民黨團昨在立法院院會針對證券交易稅條例第2條之2條文、關稅法、海關緝私條例、公職人員選舉罷免法修正條文提出復議；其中可能影響當沖降稅修法案在28日開始實施，恐影響股市，引發極大爭議。

國民黨團昨深夜發出新聞稿，國民黨團表示，立法院自本屆以來，民進黨囊括國會絕對多數，每一個重大議案，甚至具重大爭議性，民進黨均仗勢國會多數，依照民進黨進度表決通過。對於最大在野黨團正式發函請求協商的公文，完全置之不理，對於在野黨的不尊重，前所未見，粗暴蠻橫的態度，完全失去基本民主素養。

國民黨團書記長李彥秀表示，針對「證券交易稅條例第二條之二修正案」等案提出復議，就是要凸顯號稱「民主進步」黨的荒謬。

李彥秀說，執政的民進黨既然如此粗暴急切鎖定強力推動軍改，堅持依照民進黨的進度照表操課，對國民黨團依照立法院職權行使法第68條第1項「為協商議案或解決爭議事項，得由院長或各黨團向院長請求進行黨團協商。」之規定，正式發出兩次要求朝野協商公函，立法院長蘇嘉全居然置若罔聞，無視八百壯士年改團體埋鍋造飯聲嘶力竭的訴求，在野黨團為反映民意多次要求溝通，甚至犧牲一條寶貴生命似也在所不惜於本會期完成三讀立法，那執政黨對其他的法案之完成三讀立法有無如此急迫性，就有待檢驗了！

李彥秀表示，「證券交易稅條例第2條之2條文」的修法，今年二月始送立法院審議，民進黨的召委及個別委員亦對此案存有疑義。民進黨已經完全執政，如果如此在乎該案對台股造成衝擊，應該加速審議法案，更應該加強與在野黨團溝通，而不是無視在野黨的意見與協商要求。誠懇呼籲民進黨，針對軍改法案，儘速召集朝野黨團進行溝通，避免造成重大爭議。