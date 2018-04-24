盧秀燕公佈幼托競選政見和反空污4訴求

盧秀燕提出幼兒托育競選政見和反空污訴求。（記者蔡淑媛攝）

2018-04-24 23:05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今天提出幼兒托育和反空污的競選政見，將成立幼兒安全與教育委員會，提升幼托人員與環境品質，並提出四大空污訴求，反對中電北送及發起反空污公投等。

盧秀燕今天在直播媒體開政見發表會表示，既有的托育政策會繼續推行，但要加碼！她說，有很多年輕婦女關切托育品質和從業人員是否合格，將成立幼兒安全與教育委員會並擔任召集人，邀請相關人與會，集思廣義，打造托育環境更安全、品質更好。

對於幼托人員低薪、高壓又無升遷管道，盧秀燕強調為維學費平價、不漲價，市府應編列預算做師資訓練，經評鑑和年資累積，久留久用，給與補助及津貼，另外也要專案編列預算，補助優質業者軟硬體設備，才能讓家長安心托育。

在反空污部分，盧秀燕強調反對中電北送，製造空污、殘害中部人健康，如果不改善，將透過撤照與要求停工，迫使中央立即改善空污，並向台電求償，為供電北部，卻犧牲中部人健康，要求在電費政策、健檢，向台電求償，最後也將發起反空污的公投。

台中市新聞局長卓冠廷回應，市府已採行多項重大防制空污措施，包括全國最嚴管制生煤自治條例，包括督促台中火力發電廠4年減4成生煤量、大砍中火生煤許可量等，檢視盧委員任內，未積極監督中火或協助改善空汙，如今接近選舉才開始關心，另外成立「幼兒安全與教育委員會」，更與現行機制將疊床架屋，無實質幫助。