頻頻被爆料 吳茂昆：來當部長就只有接受挑戰

2018-04-24 17:43

［記者鄭淑婷／桃園報導］教育部長吳茂昆上任後頻頻被爆料，他今天陪同行政院長賴清德到桃園市龜山工業區參加資訊硬體產業座談會，再次回應被爆料以東華大學的研究專利在美國開設公司一事，對於頻遭爆料，吳茂昆說：「來當部長就只有接受挑戰」。

教育部長吳茂昆昨日首次赴立院備詢，遭國民黨立委質疑他在任東華大學校長期間赴美國設立公司，且以東華擁有專利的清明草（綬草）研究去申請中國專利，疑似違法竊占專利，吳茂昆澄清僅掛發明人，並無在美國設立公司或兼職問題，也無竊用東華專利的問題，未來若申請到專利，將技轉回到東華大學。

吳茂昆今天進一步解釋，這個專利是後來進一步研發的，是新的專利，跟1.0有所差別，師沛恩跟東華之間雖沒有授權，但並沒有使用到這項專利，使用的是綬草的萃取技術，而這個技術是沒有專利的，麗台科技授權的也是那個技術，沒有專利，因為專利主要是講這個東西有抗發炎、有抗癌等，那個東西他們不能用，因為需要經過更詳細的醫學認證，所以那個部分是長遠的東西，所以那個專利是針對這個部分，目前師沛恩在台灣所賣的東西，都只是使用該萃取物來做產品而已，並不需要使用到這項專利。

吳茂昆說，開設公司的也是東華大學畢業的學生，「說真的，你們要幫我說說」，這是年輕2個孩子，碩士畢業出來因為這個東西開設公司、開始努力，資金多是學生的家人、朋友提供，他的太太算是其中之一，為了讓學生真正創業、自己獨立，他們真的是很棒，「你們有空應該去了解他們做的事」，站在教育觀點來看，這是一個非常完美的案例。