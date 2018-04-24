簽署還稅於民的承諾書 南市國民黨團記者會只見陳子敬

陳子敬簽下承諾書。（記者邱灝唐攝）

2018-04-24 20:24

〔記者邱灝唐／台南報導〕針對台南房屋稅和地價稅風波，市議會國民黨團今日召開記者會，籲請不分黨派的市長和議員參選人，能簽署還稅於民的承諾書。不過，除了藍營議員到場之外，前市警局長、台南市長參選人陳子敬也出席，且簽下承諾書，而另兩位「正藍旗」參選人前台南大學校長黃秀霜和前立委高思博都未出席。

南市國民黨團批評，市府106年度歲入歲出剩餘款高達近32億，其中12億來自強徵於民的房屋稅，因此製作降稅和還稅於民承諾書，籲請不分黨派的市長和議員參選人簽署。陳子敬也立刻起身簽署承諾書，同時希望民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲也能跟進；黃偉哲競選團隊發言人郭國文回應，此事早已表明立場，對於選舉的操作不願配合演出，也不會隨之起舞。

不過，黃秀霜和高思博卻未出席，難道是黨團早有力挺對象?對此，黨團書記長盧崑福表示，這是黨團所召開的記者會，陳子敬是由議員蔡育輝私下邀請而來，並非黨團立場，至於初選人選和時程還是問市黨部和中央黨部較為清楚。

而今日缺席的黃秀霜和高思博一早就北上到中央黨部協商，結果將由組發會統籌發言。被問及此事，黃秀霜回應，她有受到邀請，如果在場絕對會簽署承諾書；高思博則說，不知情且未受邀，但現在當務之急還是呼籲對納稅額有疑義的市民，趕快申請復查以確保自身權益。