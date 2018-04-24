國機國造進入新階段 新式高教機明年9月地面測試

新式高教機預計於明年九月進行地面測試。（記者張軒哲攝）

2018-04-24 16:49

〔記者張軒哲／台中報導〕國防產業中「國機國造、自研自製」的「新式高級教練機」備受外界關注，去年在總統蔡英文見證下簽約，漢翔公司扮演整合供應鏈的領頭羊角色，24日進行第二階段簽約儀式，與23家零件、工具等供應商簽約，未來將生產66架新式高級教練機。目前新式高級教練機研製進度正常，預計明年9月30號將執行地面測試，2020年進行首飛。

漢翔公司為了高級教練機業務，這一年半來，已經招募五百名航太、電機、機械等領域工程師。漢翔公司董事長廖榮鑫表示，去年十二月第一階段已與48家廠商簽約，第二階段釋商是與23家包括零件外包、工具外包、工具機、原物料及通訊系統等類別國內廠商簽約，主要目的除降低成本架構，也提升自製率逐步達成國防自主的目標。

廖榮鑫指出，過去有一些是從IDF的架構過來的，但是8成以上都要重新設計，因為過去是類比的，現在是數位的，幾乎每一個零件都要重新設計。

廖榮鑫表示，國防部共計編列686億元預算，自研自製66架高級教練機，預計2020年進行首飛，只剩下544個工作天，所以今年主要任務是完成新式高教機藍圖及系統件的採購和外包，之後開始組裝，明年9月30日將執行地面測試、滑行，直到2020年6月出廠。