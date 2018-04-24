公民會公布中市公民參與報告 「公民參與」不等於「參與式預算」

2018-04-24 17:36

〔記者張菁雅／台中報導〕台灣公民參與協會（簡稱公民會）調查六都公民參與機制，今日公布台中市調查報告，針對市府連續4年舉辦參與式預算，公民會認為公民參與不完全等於參與式預算，不過，民政局指出，參與式預算是公民參與重要的一環；市議員江肇國也說，參與式預算是公民參與的最高層次，應給予市府肯定。

公民會理事長何宗勳表示，該會經過1年多的準備與調查，分別以「公共政策」、「工具」、「資訊開放」及「公民參與培力」4個面向探討台中市政府在公民參與上的態樣，其中，市府數個局都舉辦參與式預算，但推動公民參與不完全等於辦理參與式預算。

另外，市府專責整合公民參與的單位是青年事務審議委員會，但青審會只是委員會，無法做到跨局處整合，建議應成立由市長主持的公民參與委員會，全面長期建構公民參與機制與訂定相關計畫。

公民會也發現台中市文化資產保存會議的開會通知及會議紀錄都沒有上網公告，也不開放公民旁聽，公民參與機制不足。

民政局指出，參與式預算雖不完全等於公民參與，卻是公民參與重要的一環，市府自104年起推動參與式預算，公民提案都分案給相關局處執行。

文化局表示，文資會議的開會通知、會議記錄目前均已上網，若要直播會議讓公民參與，因牽涉場地及設備，該局將積極研議辦理。

公民會調查台中市公民參與機制獲得多位議員支持，不過，江肇國表示，參與式預算不是公民參與的全部，卻是最高層次，市府願意把預算決策權交給公民，應給予肯定。

議員謝志忠指出，公民參與是民主政治的普世價值，市府與議會均應以開闊的心胸面對，才能落實公民參與。

議員楊正中則說，公民參與是體現民主的重要機制，但在台中，卻成為市府宣傳的口號，市府將參與式預算的經費用在宣傳、辦活動，而非計畫執行上，模糊讓市民參與市政決策的本意。