前國手被控詐保裝瞎 監委協助提再審

2018-04-24 15:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕前手球國手陳敬鎧車禍致盲後，因尚能應試、接飛盤，遭高雄高分院依詐欺罪判決1年2個月徒刑定讞，得易科罰金，並沒收已領取的522萬元保險金。陳敬鎧今向監委王幼玲陳情，王幼玲表示，司法對於視障者存有刻板印象，沒有視力不等於沒有生活能力，未來會協助他提再審、非常上訴。

陳敬鎧今天在民間司改會、民間盲人社福團體、律師等人陪同下，在監察院舉行「打破視覺皮質損傷（CVI）視障迷思」記者會。陳敬鎧指出，他失明後在生活上影響非常大，每當起床、踏出每一步都是冒險，需要很大勇氣，「失明不等於失能，失能是有機會再重建的，我們跟大家沒有不一樣。」

全國首位盲人律師、同時也是陳敬鎧的辯護律師的李秉宏在會上表示，媒體推波助瀾、抹黑式的報導，陳敬鎧塑造成萬無不赦的詐欺犯，但視障和生活機能是兩回事，陳敬鎧是CVI患者加上中途失明者，的確在生活上可以憑藉過去經驗，這個案例是希望讓台灣社會、司法有身心障礙意識。

全國教師會視障者整體重建專案負責人謝曼莉指出，後天的視障者與先天視障者的表現模式會不一樣，只要經過重建或訓練，還是可以用殘餘的視覺進行閱讀或書寫。

她指出，視皮質受損、眼球無損的視障者，會對鮮豔的紅、黃色有反應，也會被發亮的移動體所吸引。對於視力0.02以下的視障者，可以看到模糊的字，而可透過以往對字形的記憶，推測出文義而進行閱讀；也能在充分的光線下，憑藉對文字的記憶，把字寫得很好。