林佳龍出席「世界設計組織網絡會議」分享台中經驗

台中市長林佳龍（第2排右2）與出席「世界設計組織網絡會議」的城市代表合影 。（圖由台中市政府提供）

2018-04-24 15:23

〔記者張菁雅／台中報導〕墨西哥市獲選為2018年世界設計之都，墨西哥市政府在墨西哥時間23日舉辦「世界設計組織網絡會議」，台中市長林佳龍受邀與會，在會中分享台中治理經驗，他說，台中將研議設立「設計長」一職，讓更多專業人士及市民參與城市的設計與治理。這項政策獲得世界設計組織理事長路易莎•波切托（Luisa Bocchietto）高度肯定。

墨西哥市獲世界設計組織評選為2018世界設計之都，主辦單位「墨西哥設計週（Design Week Mexico）」舉辦「世界設計組織網絡會議」，邀請過去獲選為世界設計之都的城市代表，與其他城市一起分享治理經驗。

林佳龍也應邀出席會議，與芬蘭赫爾辛基、南非開普敦、台灣台北、墨西哥市、法國里爾、西班牙馬德里、義大利杜林、巴西庫里奇巴等城市，進行圓桌會議，分享如何透過設計改變城市，並共同簽署「城市設計聯合宣言」，支持設計促進城市在社會經濟與文化上的發展。

林佳龍在會中表示，台中已是台灣第二大城，也是CNN認為的宜居城市，除擁有豐富的傳統文化外，也充滿新文化元素，是一個多元文化城。

林佳龍也以綠川及柳川的治理為例，與多國城市交流舊城再造的經驗，同時播放已故導演齊柏林拍攝的「台中心動」影片，帶領與會者認識台中之美，並介紹水湳智慧城的設計願景。他也邀請與會城市造訪台中，共同參與2018台中世界花卉博覽會。

林佳龍強調，台中有絕對的信心可以將設計導入施政，市府也將設立「設計長」一職，讓更多專業人士以及市民，參與城市的設計與治理。

世界設計組織理事長路易莎•波切托對於台中市政府研議設立「設計長」一職感到十分欣喜，也肯定台中在城市設計的企圖心，以及台北市政府、台灣創意中心在辦理世界設計之都過程中的努力。