新南向要多元雙贏 賴揆︰協助前進廠商解決問題

2018-04-24 15:47

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動新南向政策逾1年半，據悉，行政院長賴清德今天上午召開跨部會會議，了解新南向政策執行進度，他指示推動新南向的原則是雙向、多元與雙贏，賴揆強調，推動新南向政策，要給台灣廠商公平競爭的機會，要協助前進新南向國家廠商解決他們所面臨的問題。

賴清德指示，新南向政策的原則是雙向、多元與雙贏，政府的新南向政策，是與新南向目標國的雙向交流，而且不侷限在只有經貿交流，新南向是多元的，文化與學術交流也包括在內，新南向要創造彼此雙贏的局面，在經濟上對台灣有幫助，讓台灣民眾有感，也要讓對方國家的經濟受惠。

賴揆今天上午邀集經濟部長沈榮津、交通部長賀陳旦、教育部長吳茂昆、行政院政務委員鄧振中與行政院經貿談判辦公室等官員，聽取政院經貿辦新南向政策執行進度與各相關部會的工作簡報。

據悉，賴清德在會中認為各部會正努力推動新南向政策，未來要再接再厲，他認為協助前進新南向國家廠商解決他們所面臨的問題，這是政府的責任。

政府推動新南向政策，為協助我業者爭取大型公共工程商機，祭出台灣版「政府開發協助」（ODA）計畫，要以逾1000億元專案融資資金，並補貼利息差額，協助我業者爭取新南向國家的公共工程，據悉，經濟部已編列ODA，目前正在評估實際上可推動的案例。