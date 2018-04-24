反駁勇哥物語 蘇系大將吳秉叡：鐘擺效應多在第2任

2018-04-24 14:13

〔記者蘇芳禾／台北報導〕與前總統陳水扁關係密切的《新勇哥物語》指出，總統大選後，緊接著地方選舉一定大輸。對此，蘇系子弟兵、立委吳秉叡今天接受廣播節目專訪時則舉不同案例指出，2008年國民黨贏得勝選，後來的縣市長選舉還是贏很多，所以他認為，「鐘擺（效應）」多是出現在總統的第二任期，蔡英文總統甫上任，是否出現鐘擺，仍在未定之天。

最新一期的新勇哥物語指出，「打從1996年開放民選總統以來，我注意到，每次大贏總統選舉後，緊接著地方選舉一定大輸，從李登輝、陳水扁到馬英九都沒有例外。1996年李總統在國民黨一分為三下，還以54%大贏總統大選；隔年縣市長選舉國民黨慘敗，民進黨首度大贏全國過半的12個縣市長。」

對此，吳秉叡提出反證表示，前總統馬英九在2008年總統大選大勝後，國民黨在後來的地方選舉也是贏很多，「不是每次都有鐘擺」，他說，歷任總統在第二任期被批評聲浪才高，前總統李登輝、阿扁、馬英九都有這樣的狀況。

吳秉叡說，陳前總統對政治有高度興趣，這些大家都尊重，這就是民主政治，但他強調，既然身為「局中人（指新北市長選舉）」，就是要努力。

至於總統府秘書長陳菊擔任蘇的競總主委，是否逾越分際。吳秉叡表示，逾越分際涉及有無使用行政資源，國民黨亦曾請前府秘書長廖了以擔任台中市長胡志強的競選幹部，「國民黨罵人前，應先把候選處理乾淨。」

而民進黨在台北市長是否要禮讓現任市長柯文哲，吳秉叡則認為，機會是「一半一半」，取決於黨中央態度；他認同立委姚文智的觀念，台北市必須儘速決定，如果不禮讓，就進行初選，姚文智日前舉辦的422遊行是讓黨中央知道基層反彈聲量大。

主持人詢問，雙北市敗選，身兼黨主席的蔡英文是否負責？對此，吳秉叡認為，這是過去民進黨的一種說法，敗選的話黨主席要負責，但勝敗不能光以這兩處為準，而是以全部為準。目前新北市、台北市都不是民進黨執政，如他縣市可突破，就是平盤，因此必須看其他縣市選得怎樣。