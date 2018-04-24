員警用槍壓力大 立委推警械使用鑑定委員會

2018-04-24 14:19

〔記者林良昇／台北報導〕警械使用條例修正實施以來，無法因應實際需求，員警用槍時機的爭議不斷出現，基層員警用槍壓力大，國民黨立委林麗蟬提出「警械使用條例第十一條之一及部分條文修正草案」，政府並應建立如同「車禍鑑定委員會」的「警械使用鑑定委員會」，呼應基層聲音。

據警政署所提供的102年至106年員警使用槍械分析表，總數就有766件，涉及司法偵查的有14件，數據顯示，近10年有警察開槍打死人的案子共有6起，僅2起獲不起訴或無罪。但這766件案件中，到底有多少案件是員警私下和解的狀況，卻難以掌握。

林麗蟬表示，警察人員用槍爭議層出不窮，屢屢上新聞版面，且第一線員警因擔心面臨司法調查訴訟，恐背負刑責或民事賠償，對於警械使用存有諸多顧慮，造成第一線員警執法嚴重困擾。政府應建立類似「車禍事故鑑定委員會」的「警械使用鑑定委員會」單位，詳細算出開槍致傷亡的責任比例，給予法院有真正權威性第三方機構。

與會的亞洲警察協會秘書長葉毓蘭教授表示，在十幾年前支持警械使用鑑定委員會的成立。台灣的法官缺乏實際用槍的專業判斷性。在台灣走法律訴訟時，就算找了刑事專家來提出證據，法官也不一定採信，逼著許多員警私下和解，讓警察用槍缺乏了公權力。

台灣犯罪被害人人權服務協會副理事長劉承武舉例，在人體治療上也有其不確定性，醫療法裡有醫事審議委員會，來保障醫師在臨床上的裁量權。而警械使用鑑定委員會的成立也可以建立警察在執法上的裁量權。

台灣警察權益平等協會副理事長高振修表示，警察在執法時，需用短短的幾秒來判斷用槍時機。但是法院時常忽略了用槍的急迫性，希望警察用槍的教育以及用槍後的保障能夠盡快入法，不希望這種不必要的壓力犧牲掉警察合理用槍的權力，而忽略了民眾的治安。

林麗蟬指出，她提出的「警械使用條例第十一條之一及部分條文修正草案」中，包含警械使用的前、中、後各階段相關的環節，從前期的警械使用教育，中期的警械使用時機、停止時機、現場證據保全，乃至於後期的警械使用後衍生責任定義、訴訟問題完整修正，也希望警政署提出的版本盡快送至立法院審議，回應基層及大眾的聲音。

刑事局副局長馬振華答覆，警械使用條例已十多年尚未調整，因此也提出修正版本，目前已送至內政部審議當中，其中也有多元領域審議機制。若在員警使用警械後造成死亡或重傷，就會啟動調查。檢察官或當事人也可主動提出行使權來啟動調查，相信其調查機制具有高度的參考價值，也希望該機制能夠保障基層員警，回應大眾期待。