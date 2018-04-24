童仲彥公布遊行「走路工」截圖證據 業者稱幫朋友發錢

童仲彥公布「無碼版」LINE對話紀錄，指姚文智遊行現場有人發500元走路工。（圖：童仲彥提供）

2018-04-24 13:25

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員童仲彥爆料，指立委姚文智辦「422機蛋大遊行」，疑似有廣告公司發500元募走路工，面對姚文智提告，童仲彥今開記者會公布「無碼版」LINE對話紀錄，還打電話給動員發錢的廣告公司老板「阿嘉」；「阿嘉」坦承有發錢、但強調是幫朋友發錢，並不認識姚文智。

童仲彥指出，姚文智稱這是柯網軍的霸凌，引發柯文哲網路義勇軍不滿，陸續有更多人提供資料，姚說這是「腳尾飯」，「如果是腳尾飯，我童仲彥吃，如果不是，姚文智不用吃、但要向柯文哲網路義勇軍道歉。」

童仲彥公布「無碼版」的對話紀錄，指其實群組不只一個，其他群組有3、40個人，還有一個群組叫做「有錢大家賺」，這個群組甚至還有100多人，也是領500元，而這些群組都是由星呈廣告公司負責人「阿嘉」操作。

童仲彥還公布自己跟「阿嘉」昨晚的對話內容，「阿嘉」坦承幫姚文智動員，但「不是姚文智找我，是朋友找的」，他幫朋友找人過去貼補車馬費。

童仲彥追問，是他自願幫姚文智貼補錢？「阿嘉」沒有正面回應，僅說怕朋友不願意來，童再問，錢誰出的？「阿嘉」則說是自己付的、強調不認識姚文智，就是相挺一個朋友；這些人坐車來，他幫忙貼補車錢，還說「誰找我都會去。」不過童質疑，「你沒事去發走路工，是做功德嗎？」

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童仲彥公布「無碼版」LINE對話紀錄，指姚文智遊行現場有人發500元走路工。（圖：童仲彥提供）

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童仲彥公布「無碼版」LINE對話紀錄，指姚文智遊行現場有人發500元走路工。（圖：童仲彥提供）

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童仲彥指還有其他網友要向他爆料，指姚文智遊行現場有人發500元走路工。（圖：童仲彥提供）