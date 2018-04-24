「非自住」富人房屋新稅率調降開徵 竹縣將短收7915萬元

2018-04-24 13:09

［記者黃美珠／竹縣報導］由國民黨籍竹縣議員提案，調降「非自住」的富人房屋稅率適用單一稅率1.6%課徵，這個調降稅率案在今年5月的房屋稅開徵已經「派上用場」，竹縣房屋稅將因此短少7915萬元。

縣府稅捐局表示，前述調降提案從去年7月上路，所以今年度全縣的「非自住」房屋稅率就是適用這個新版的單一稅率1.6%課徵，預估有1萬3814戶「受惠」，全縣將因此減少稅收7915萬元，其中縣庫少3166萬，另外的6成都是鄉鎮市庫的損失。但是對於自住的房屋稅率不受前述提案影響，依舊維持1.2%計稅。

新竹縣政府稅捐稽徵局表示，107年的房屋稅就將在5月份開徵，21萬2466件繳款通知書將統一在明（25）日寄出，課稅期間是從去年7月1日起計算到今年的6月30日為止。

因為新竹縣議會去年5月4日審議通過國民黨籍議員所提，新的「非自住之住家用」房屋稅率；把原來高偉凱、周江杰在前年所提：對於「多殼族」採2%、或2.5%計稅的差別稅率版本調降改為統統只徵1.6%，所以導致今年新竹縣的房屋稅率將短少7915萬元，其中4成的損失屬於縣庫，另外6成算13鄉鎮市的「失血」。

不過稅捐局也表示，今年度的房屋稅的查定件數比去年增加5566件，總稅額也因此預計增加約3480萬元。

另1個鄉親也很關心的「新竹縣房屋標準單價表」，縣府以民國73年新竹縣房屋標準單價表為基準，把105年7月1日到隔年6月30日算第1年，去年7月1日起到今年6月30日算第2年，今年7月1日以後算第3年。

第1年調漲0.5倍、第2年調漲1倍，第3年將調漲1.5倍，但只有新增或是改建的房子才適用，舊屋不受影響。稅捐局估算，這個部分影響到的今年房屋稅收多了3336萬，有3553戶受影響。

而為了服務鄉親便利納稅，該局從明（25）日起到5月31日為止，上班中午不打烊，5月31日當天延長辦公時間到晚上6點。鄉親除可以現金、信用卡、轉帳繳稅，也能利用智慧手機使用行動支付等繳納，或利用健保卡或自然人憑證繳交。

使用行動支付繳稅的人，還可以參加「就愛行動支付繳稅好康獎不完」抽獎，獎品有華碩手機和500元購物禮券等。