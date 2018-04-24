AI資安攻防戰開打！提案團隊最高可獲得2000萬大獎

科技部長陳良基（中）今化身為駭客，宣布「科技大擂台2：AI資安攻防戰」競賽今起開跑。（科技部提供）

2018-04-24 12:37

〔記者蕭玗欣／台北報導〕邁向5G物聯網世代，潛在的資安威脅不容忽視，科技部長陳良基今天化身為駭客宣布「科技大擂台2：AI資安攻防戰」競賽今起開跑，並端出2000萬元大獎盼吸引資訊安全能人志士踴躍參與，只要與「提升物聯網安全性」或是「開發人工智慧物聯網攻防技術」有關的主題都能報名參加，即日起開始徵件，至6月截止。

科技部表示，不久前國際知名大廠因韌體安全漏洞，導致近10年搭載該公司處理器的產品受到影響，層面擴及個人電腦、智慧型手機與雲端服務，提升物聯網系統產品及服務之資訊安全刻不容緩。

「AI資安攻防戰」系列擂台除開放式提案競賽外，企業也可提出資安相關問題與額外獎金，激勵資安高手獻策、由團隊協助解決產品潛在威脅，進一步提高產品的安全性與國際競爭力。其中，力旺電子公司率先響應，提供挑戰題目讓參賽者「借題發揮」。

同時，為持續深耕資訊安全教育並培養年輕學子親近資安範疇，科技部7月27、28日將支持台灣駭客協會在 HITCON Community 研討會期間，舉辦結合密室逃脫、解謎、教學與競賽的新型態活動，由簡入深地帶領大家學習和挑戰生活中各種物聯網裝置如IP CAM、WIFI裝置、印表機、門禁系統、智慧燈泡或系統可能存在的資安問題。

另外，10月也會在台南沙崙自駕車封閉式場域，以邀請賽的形式，舉辦智慧路口實際場域的資安檢測。