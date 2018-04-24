固樁？侯友宜、蔣根煌下午拍定裝照 市黨部將直播

2018-04-24 12:25

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜多次與其他縣市參選議員的新人定裝亮相，今天下午首度與新北市黨籍議員參選人合照定裝，由於日前傳出蘇貞昌拜會議長蔣根煌有意拔樁，蔣根煌今天率先與侯友宜合照，頗有固樁、消毒之意；市黨部主委李乾龍表示，這是早就安排好的行程，並首度在新北市黨部臉書粉絲團直播，邀請「直播議員」蔡淑君主持；蔡淑君還請廠商趕工製作麥克風名牌，相當慎重其事。

李乾龍表示，上週就與侯辦聯繫，安排出2個時段與議員合拍定裝照，讓議員分別選擇適合的時段，「趕快拍完、趕快掛上去」，今天第1梯包括議長蔣根煌、第1選區鄭戴麗香、第2選區蔡健棠、第3選區蔡明堂、黃桂蘭、第4選區林國春、第5選區金瑞龍、第7選區林金結、黃永昌，以及第8選區劉哲彰；第2梯次安排在27日進行拍攝。

市黨部為了加強網路經營與年輕選民互動，首度在市黨部臉書粉絲團直播，市黨部表示，今天是首次嘗試，未來會不定期舉辦，邀請常常在個人粉絲頁直播的議員蔡淑君主持。

蔡淑君說，雖然常透過直播與選民互動，但第一次主持市黨部直播，介紹各議員與侯友宜拍照的現場狀況，還是很緊張、有壓力；她特別請廠商趕工製作國民黨專屬的麥克風名牌，雙機同步在中國國民黨新北市黨部粉絲團跟蔡淑君的粉絲頁直播。＃