落實廉能不輸任何國家 總統：8月公布反貪腐報告

總統強調，我們落實廉能政府的決心不輸任何國家。（資料照）

2018-04-24 12:16

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午接見「中美洲邦交國處理廉政事務機關首長及官員訪問團」時指出，廉政工作是各國都要面對的課題，聯合國對反貪腐非常重視，台灣雖不是聯合國正式成員，不過，我們落實廉能政府的決心不輸給任何國家，不但成立了廉政專責機構，也就是法務部廉政署，還主動通過了聯合國反貪腐公約施行法。

總統表示，按照國際透明組織發表的2017年清廉印象指數，台灣在180個國家排名第29 位，這是過去10年來最好的成績，不過，我們不會因此鬆懈，今年8月台灣還將公布一份國家反貪腐報告，並且要邀請專家學者參與審查，我們會讓世界看到台灣落實廉能政府的執行力！

蔡總統上午在總統府接見訪賓，她表示，很高興也很歡迎來自瓜地馬拉、貝里斯、多明尼加、宏都拉斯等國廉政機關首長組團來台，衷心祝福大家來台有很多收獲，最近幾年台灣與宏都拉斯、瓜地馬拉簽署了司法合作協定，也與貝里斯、多明尼加簽署警政合作協定，在司法與警政的領域，廉政是重要議題，透過這些協定，相信台灣可與中美洲國家也針對廉政工作展開更多交流。

總統強調，一個國家投資環境好壞，與她的清廉程度有密切關係，我們持續從廉政面向著手，目的就是要提升台灣投資環境的吸引力。

總統並提及最近2年台灣致力於推動司法改革，而在位的各位都是法律人，也都長期投入實務工作，一定可體會到廉政工作與司法改革有多麼重要，期待台灣經驗與友邦經驗相互對話，一起追求進步。