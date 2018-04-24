蔡英文被指最大柯粉？柯P：別這樣，人家是總統！

台北市長柯文哲今被媒體追問，外界指最大柯粉就是總統蔡英文？柯文哲表情一驚回說，「不要這樣講，人家是總統好不好！」（記者方賓照攝）

2018-04-24 12:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨立委姚文智在22日發起「機蛋大遊行」，被外界視為反柯大遊行，同時也有向黨中央展現基層盼能自提人選意味存在。台北市長柯文哲今被媒體追問，外界指最大柯粉就是總統蔡英文？柯文哲表情一驚回說，「不要這樣講，人家是總統好不好！」

「機蛋大遊行」遭爆發放500元走路工，對此，柯文哲上午受訪時說，這應該去問姚文智，怎麼會來問他。媒體追問怎麼看反柯遊行卻發走路工？柯文哲僅斜睨反問「你現在是想要我講錯還是希望怎樣？」

針對外界認為，4年前柯文哲因在野大聯盟禮讓才能當選，今年柯也應該自己表態是否跟綠營合作？柯文哲重申，一開始就說了，朋友要多敵人要少，還反問現場媒體，「沒發現我最近打不還口、罵不還手嗎？」

媒體又問，怎麼看反柯跟挺柯兩派吵架？柯表示，世界上本來就這樣，每天吵吵鬧鬧，一天過一天 。至於民進黨立委高志鵬說沒有興趣跟柯這個大麻煩合作？柯笑回，不會啦，老柯（指民進黨立院黨團總召柯建銘）也這樣講啊，「老柯也是我好朋友啊，其實高志鵬跟我也不錯。」

原傳出基層有意拱行政院長賴清德出馬參選北市長，現在黨中央說沒這選項，是否意指將挺柯？柯文哲說，這已經被問過很多遍了，賴清德要不要選，一年前可以討論，人家都已經當行政院長，「不要鬧他好不好！」

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