桃市文化局增科室卻「不務正業」 議員怒批是空殼

2018-04-24 11:45

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市文化局今年3月15日裁撤視覺藝術科，增設閩南及民俗文化科，但因該科今年才成立，未編列相關預算及規劃業務，導致該科室「形同虛設」，該科成員甚至支援美術館業務「不務正業」，今天上午市議員黃婉如質詢時砲轟，該科室的人、經費、業務都沒到位就是個「空殼」，怒批：「根本就是為了年底選舉倉促成軍！」

桃園市文化局今到桃園市議會進行工作報告，黃婉如質詢表示，該局在「千呼萬喚」下成立閩南及民俗文化科，但話鋒一轉表示，該局將原有的視覺藝術科裁撤，並將原科室的業務和預算分到各科室，而新成立的閩南及民俗文化科「沒錢沒人就是個空殼」。

桃園市文化局長邱莊秀美解釋，該局因新設美術館、人力不足，因此原先在視覺藝術科負責三大美術業務的人員，歸給美術館，部分業務由閩南及民俗文化科支援。

黃婉如對此大表不能認同，她說，這等同於閩南及民俗文化科「就是空殼、只是空轉」，認為既然成立，人、錢、業務就應該到位，質疑「難道只是為了年底選舉倉促成軍」？要求不要再掛著閩南及民俗文化科名義「不務正業」。

邱莊秀美回應，如有相關必要經費，會爭取動用第二預備金，今年6月也會編列明年度預算，初估約1億餘元。

文化局閩南及民俗文化科長羅炤月表示，目前閩南及民俗文化科共8個正式人員及4個臨時人員，其中有8人支援美術館業務，而科裡的人要執行9月地景藝術節、富岡鐵道藝術園區公共藝術、農博夏禾風專區、8月產業藝術節、8月國際雕塑創作展、新助民文化會館的工程案等工作。