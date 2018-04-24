已退民進黨初選 看板還被丟水溝 彰縣李寶銀暴怒報警

李寶銀選舉看板綁在號誌桿上被破壞丟到水溝，水溝還高高的護岸與鐵欄杆。（記者劉曉欣攝）

2018-04-24 11:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這也太奇怪！彰化縣議員賴岸璋妻子李寶銀，都已經決定要退出民進黨縣議員第一選區女性提名人的民調初選，今天卻傳出選舉看板被丟到水溝事件，李寶銀認為真是太惡了；彰化警分局卦山派出所長王英州強調，將會調閱監視器來調查！

李寶銀表示，這塊看板在大甲媽遶境位於彰化市中山路段，也是大甲媽遶境彰化市的路段，特別選在大甲媽遶境之前就用鐵絲綁在號誌桿上。

李寶銀指出，今天上午有民眾向她反應，這塊看板被丟到水溝，距離原本擺放處只有幾公尺，這根本就是惡意的，因為看板是一大塊，水溝為了安全，還有高高的水泥護岸以及高高鐵欄杆，顯然這是故意破壞又丟下去的。

李寶銀說，她已經選擇放棄參加民進黨縣議員黨內民調，連看板也沒有用民進黨的黨徽，她用看板來宣傳自己，這樣還被破壞，真是令人費解。

民進黨彰化縣第一選區縣議員預計提名6人，其中1席必須是女性，由於第一次登記黨內初選的6人都是男性，因此根據民調結果，提名彰化市民代表莊陞漢、前縣議員林維浩、花壇鄉長李成濟、前彰化市民代表葉孟家、彰化市民代表楊富鈞；因此，日前針對第一選區女性提名再度辦理黨內登記，共有民進黨彰化縣黨部執行委員劉玲惠，以及縣議員賴岸璋妻子李寶銀登記，由於縣黨部決定以民調來提名，李寶銀日前已宣布，決定不參加黨內民調，要走自己的路。

而縣議員賴岸璋原本要爭取彰化市長黨內提名，最後民調由縣議員林世賢勝出，支持者力挺李寶銀投入議員選戰，希望能夠延續服務。