漢光實兵6月登場 將動用民間無人機

圖為去年國軍漢光33號演習，在澎湖進行實兵、實彈演練。（資料照）

2018-04-24 10:50

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日上午召開記者會，說明漢光34號演習期程與內容，國防部作計次長室聯戰處長葉國輝表示，此次漢光演習實兵操演將在6月4日至6月8日登場，今年的特點為整合全民總力，將首度納入民間UAV（無人飛行載具）協助部隊作戰，另徵召演習地點附近營造廠，投入機場跑滑道搶修工作。

國防部表示，軍方規劃在6月4日至6月8日，採三軍聯合對抗模式，在統裁部管制下，由攻擊軍模擬敵對我三棲突擊進犯，防衛軍依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想，實施「實兵對抗、實彈射擊、實戰演練」，置重點於整合全民總力，遂行聯合作戰攻防對抗。

國防部表示，今年的演習特點有三，第一為「仿真實戰作為」，除一改過去單一場地聯合作戰實彈射擊模式，此次將依作戰進程設計想定，在我所屬海、空域及北、中、南部地區，採「仿真」、「實彈」、「實戰」之模式，執行連續24小時晝夜實兵對抗演練。

葉國輝表示，此次演習第2個特點，就是整合全民總力，將首次納入民用無人機和航空人員，協助陸軍部隊作戰，機場跑滑道搶修部分，以往是軍勤隊負責，但今年將徵召演習地點附近的營造廠協助，另針對指管通信中斷的備援，也將整合民間資通能量。

至於此次實兵演訓第3點，葉國輝表示，今年也將大規模納入海巡艦艇和海軍執行操演、內政部空勤總隊則納入納入聯合反（空）機降作戰演練，以強化雙方作戰默契。

此外，國防部也將在6月7日開放媒體採訪聯合反空（機）降作業演練，葉國輝表示，以往軍方演訓多採火力或戰力展示，還會找說明官說明場景，但此次為求擬真，不會有此模式，直接由戰場指揮官說明，換句話說，就是盡量不做「戰場以外的事」。