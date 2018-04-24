深澳電廠爭議未解 新北市府要求重做環評

2018-04-24 10:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕深澳電廠爭議越演越烈，經濟部長沈榮津昨天親上火線，強調深澳電廠一切依照程序辦理、符合規定，新北市長朱立倫今天表示，應該讓專業的數據說話，市府也認為應該重作環評，才是真正的「按照程序」。

朱立倫今天在市政會議指出，針對深澳電廠案，環保局、農業局等相關局處，要從民眾健康、環境保護、生態維護為主要出發點，該表達的立場要清楚表達，提出專業數據，讓數字說話，提供民眾正確的資訊判斷。

朱立倫表示，每位局處首長都是政務官，最基本的原則就是要勇於為自己的政策辯護，尤其當社會、媒體、議會或任何人質疑市府的政策作法，或者是任何報導出來時，一定要勇於辯護，提供正確的答案，不要用駝鳥心態、得過且過，應該積極處理、回應每一個社會質疑。

新北市政府發言人張其強表示，深澳電廠是一個關係著北部6縣市、幾百萬民眾生命健康的是非題，不是一個選擇題，要讓專業和數字說話，讓民眾充分了解，而不是讓民眾必須在「爛與爛」、甚至更爛之間做選擇。

張其強說明，目前整個深澳地區的環境生態、國際的環保標準以及對民眾生命健康的影響，都已和10幾年前的環評大不相同，只有按照程序，重新進行環境影響評估，才能符合最新的標準，並符合專業的期待，而不是便宜行事，簡化帶過環境差異分析，也才真正是沈部長所謂的「按照程序，符合標準」。