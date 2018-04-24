若當選台北市長 張顯耀：將歸墊退休軍公教警消被剝奪財產

2018-04-24 10:39

〔記者施曉光／台北報導〕深藍團體「孫文學校」今天上午召開記者會聲援反年改團體「八百壯士」全面抗爭，國民黨台北市長擬參選人張顯耀與會指出，如果當選台北市長，台北市政府會先歸墊台北市的退休軍公教警消所被剝奪的財產，然這筆預算再由台北市政府向民進黨執政的中央政府追討，如果中央不依法處理，台北市政府就會扣押中央政府在台北市的不動產與資產作為補償，並帶領軍公教警消提起法律訴訟。

張顯耀還說，民進黨上台後成立的不當黨產處理委員會、促進轉型正義委員會違憲，如果他當選市長，台北市政府將註銷這2個政府機關的使用執照並依法查封，如果2機關繼續運作，就直接斷水斷電。

聽完張顯耀的主張後，擔任「孫文學校」決策委員的前國民黨政策會執行長蔡正元表示，相較其他藍營參選人「表現軟趴趴」，只有張顯耀的「莊嚴承諾」表現得像男子漢，他呼籲所有藍軍支持者張顯耀，這也才是支持「藍色價值」。

此外，張顯耀也說，如果未來勞工退休金被民進黨片面剝奪，也將由台北市政府也會補償勞工差額，然後再向民進黨政府追討回來。

國民黨嘉義縣長參選人吳育仁則表示，勞工契約是僱傭契約，軍人的契約則是生死契約，勞工工作8小時，軍人卻是要24小時出勤，而且隨時準備要死，政府應該講信用、守契約，而不是把軍公教抹黑鬥臭。

他強調，蔡英文總統雖然講台灣價值，但忽略台灣價值最核心的守法、講信用與彼此尊重，如此違反台灣價值的政府，日後也一定會打擊勞工。