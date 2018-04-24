童仲彥稱有走路工證據 姚文智喊告：當走路踩到狗屎

2018-04-24 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委姚文智前天主辦「422機蛋大遊行」，北市議員童仲彥卻指控，他已掌握走路工證據，並限姚今天上午10時以前道歉，若不道歉，就公布Line「無碼版」的對話紀錄。姚文智則回應，「我就當走路踩到狗屎」。

對於童仲彥爆料，姚文智上午透過辦公室回應，「我就當走路踩到狗屎」，並指出將委任律師提告、回應，最快在今天上午10時30分到地檢署按鈴申告。

童仲彥今天上午在10時召開「解碼記者會」，並指出「誰會反操作，幫忙做功德呢？阿童公布發錢者，歡迎來告！」