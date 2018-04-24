藍祭議事杯葛望協商軍改 議事空轉一天

2018-04-24 09:54

〔記者林良昇／台北報導〕立法院院會今預計三讀通過數個法案，但國民黨團希望協商軍人年改法案，運用議事規則將所有法案拉下協商，議事將空轉一天。

據了解，國民黨團希望藉由此次議事操作，與民進黨團協商軍人年金改革法案，包含北中南召開20場公聽會，做好充分溝通、尋求共識，並要求立法院長蘇嘉全召集黨團協商，討論軍改修法事宜。

立院民進黨團幹事長何欣純表示，院會空轉一天，希望在野黨不要為了特定法案，杯葛院會沒有爭議的法案，原本要通過的都是民生法案，民進黨團要給予國民黨團譴責，同時會調整策略，進行相關因應。