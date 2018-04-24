游錫堃會蘇貞昌？高志鵬：短時間內會見面

民進黨立委高志鵬今天接受電台訪問。（記者蘇芳禾攝）

2018-04-24 09:28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨在新北市內部整合問題受到關注，即將被黨提名的前行政院長蘇貞昌是否會和前行政院長游錫堃「蘇游會」，與游友好的民進黨高志鵬今天受訪表示，「有啊，我知道有在安排，短時間內會見面啦。」

高志鵬今天上午接受Hit Fm《蔻蔻早餐》訪問時，被問到游錫堃最近心情如何？高志鵬說，很好啊，無事一身清，「不選的最大」。

至於游錫堃到底要不要跟蘇貞昌見面？高志鵬說，他知道有在安排，短時間內會見面。主持人詢問，有傳聞說，因為消息傳出來，所以不想見了？高志鵬否認說，沒有啦，兩邊要約時間啊。「可以跟各位保證最近馬上會見面。」

有媒體報導，游錫堃有點不滿之前與陳明文的通話一開始被擴音，對此，高志鵬坦言，可能多少會有點情緒，因為這會讓未來接電話會緊張，不知道有沒有被擴音。不過，游錫堃有感受到蘇貞昌的誠意。

高志鵬也說，自己會好好輔選蘇貞昌，不會做消極抵抗，民進黨本來就是這樣，決定人選前會放砲、罵的大小聲，決定人選後大家就會團結。

高志鵬日前表示，如果選的不好，按照過往慣例就是主席要辭職，甚至也要更換行政院長。高志鵬今天則說，他只是忠實表達過去民進黨的歷史。外界解讀這是「逼宮」，高志鵬則表示，「我們也沒能力逼宮啊。」

高志鵬說，每次選舉完都要作檢討，到底結果怎樣？需要什麼層級負責？都是最後算總帳來決定，這是民進黨優良傳統，一般來說，不太會去預設哪個縣市輸贏，來決定這次大選民進黨算輸或算贏，也不會先設定由某個人負責，不會預設這樣的立場。