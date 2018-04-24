平溪天燈論戰》朱：讓它走向國際 蘇：我當縣長辦的

平溪天燈的觀光發展，究竟誰的功勞大？連日來引發藍、綠口水戰。（資料照）

2018-04-24 07:53

〔記者俞肇福、何玉華攝／新北報導〕藍、綠雙方為了平溪天燈「搶功」，繼國民黨新北市長提名人侯友宜18日參訪平溪天燈產業，即將在明天獲得民進黨徵召參選新北市長的蘇貞昌，昨天也到平溪拜訪國寶級天燈大師胡民樹，沿途受到遊客、商家熱情歡迎，盛讚他頭頂發光、照亮台灣，讓蘇貞昌笑開懷。

朱：觀光客7年多來成長10倍

平溪天燈的觀光發展，究竟誰的功勞大？連日來引發藍、綠口水戰也延燒到新北市議會；新北市長朱立倫昨天到市議會施政報告表示，平溪的觀光客在他執政7年多來成長10倍，「因為我們讓平溪天燈走向國際」。市議會民進黨團總召李坤城批評朱立倫「呼應侯友宜、暗酸蘇貞昌」，李認為施政是一棒接一棒，前人的政績不能否認。

蘇：若有更好行銷何必再用我當時舊照

對於侯友宜稱平溪天燈是在升格後的新北市時期才發揚光大，蘇貞昌回說，「平溪天燈節活動是我當台北縣長時開始推動的，大家可以看看平溪鄉親對誰比較有感」；他並說，新北市政府推廣的平溪文山包種茶，現在仍使用胡民樹老師的巨大天燈作為商品包裝，「若市府後來有做出更好的城市行銷，何必再用我們當時的舊照？」

胡民樹製作巨大天燈獲金氏世界紀錄

蘇貞昌與胡民樹老師敘舊，他回憶，在1999年跨越2000年時，台北縣政府為921震災辦理天燈祈福，胡民樹製作6層樓高的巨大天燈，獲得金氏世界紀錄認證，全球63個國家、74個電視媒體同步轉播，有16億人口觀看，感謝胡老師讓世界看見台灣。

胡民樹看到老朋友蘇貞昌開心不已，感謝蘇貞昌當台北縣長時開辦平溪天燈節活動，讓平溪天燈在國際打響名號，也為平溪帶來一波波旅客，胡民樹致贈文山包種茶，祝福蘇貞昌「包中」。

朱施政報告主動提觀光客人數

朱立倫在施政報告時，主動提到新北市的觀光客人數從改制前（台北縣）的每年約2773萬人次，到去年已成長到4491萬人次，7年來大幅成長，例如平溪天燈節，在他就任之前，一年只有30多萬人次的觀光客，現在已成長到330多萬人次，是超過10倍的成長，原因是「我們讓平溪天燈走向國際」。

綠議員批朱「呼應侯友宜、暗酸蘇貞昌」

這番報告引發民進黨市議員李坤城不滿，他批評朱立倫「呼應侯友宜、暗酸蘇貞昌」，施政成績是一棒接一棒，前人的政績也不能否認，平溪天燈節從2001年起，連續十多年被交通部列為國際宣傳的「台灣12大節慶之一」。朱立倫則說，20年前的縣政府有功勞，只是當時仍是國內的地區性活動，現在已蛻變成國際性的大活動。