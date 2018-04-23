遭疑在美國開公司 吳茂昆重申是發明人非負責人

2018-04-23 23:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部長吳茂昆針對遭立法委員質疑美國師沛恩公司申請專利，今晚發布聲明，整理相關專利申請時間表，重申自己是發明人，不是申請美國專利的公司負責人。

立法委員柯志恩今天質詢教育部長，2015年在美國加州設立的師沛恩生技公司（SPIRANTHES BIOTECH），其負責人是吳茂昆跟另名人士歐陽彥堂，但吳茂昆時任東華大學校長，疑似違反公務員服務法，且專利應歸屬學校，但查中國專利公告，吳茂昆卻申請了中國專利，疑似違法並竊占東華專利。

但吳茂昆聲明指出，大學推動產學合作，各校自訂相關技轉辦法，根據「國立東華大學研究發展成果及技術移轉管理實施辦法」規定，發明人可在專利申請過後，再向學校專技審核會申請技轉。

吳茂昆細數，在103年擔任校長時，開設一門探討花東在地特色及文化的課程，綬草（清明草）是其中主題，該課學生在自己的指導與鼓勵下，與生技所的碩士生共同研究，為了支持學生，自己也向陳水來文教基金會專案募款。

吳茂昆說，綬草研究有了初步成果，並由東華生科所老師翁慶豐以發明人身分，103年向東華提出台灣及美國的專利補助申請案，兩國專利分別在106年的4月及9月通過，而翁也在104年12月與麗台科技公司簽訂了技轉協議，專屬授權到107年12月。

吳茂昆再說，因學生想到中國申請專利，亦想避免各國專利申請費，當時協助東華的物理學家歐陽彥堂提出建議，可在美國申請PCT（專利合作條約），通過就可涵蓋美國、日本、中國、歐盟等，不必個別國家申請，但台灣非該國際組織會員國，需透過中國才能申請，自己不能接受，因此眾人決定在美國成立公司，該公司單純是申請專利，若專利申請到了，成果一定會再回到學校。

另，吳茂昆再解釋，台灣另有設師沛恩公司，在105年8月成立，是新創生技公司，該公司初期曾在東華育成中心成立實驗室，為支持學生，自己太太有投入資金成為股東，當時自己則已卸任校長一職。

吳茂昆還說，上述兩個公司（美國及台灣）的負責人原來都是專利發明者之一、學生謝蕙雯，但美國成立公司有稅務問題，據了解，才因此將美國師沛恩公司負責人改為歐陽彥堂。

吳茂昆認為，美國師沛恩公司申請的是新的專利，專利涵蓋的國家範圍較廣，但既然還沒獲得通過，當然不會向東華提出相關技轉利益分配的規劃，而且，當時自己也已離開東華校長一職，東華確實是不知。但這些程序都是符合東華發明人可在申請專利通過後再呈報分配比例的相關規定。

而吳茂昆聲明中也附上師沛恩公司的說明，指出綬草研究起始吳茂昆、翁慶豐，團隊成員包含其學生史閎元與謝蕙雯，4人是該專利發明人，專利擁有人則是東華大學，因PCT申請遭遇台灣國際定位不明困難，如政治因素影響，台灣人須以中國籍身分才被承認，但重申該專利發明人共同登記在美國師沛恩公司，但代表人是歐陽彥堂，吳茂昆並非任何國內外公司的負責人，也重申台灣師沛恩公司創業初期向吳茂昆妻子唐慧晴女士募資，唐以私人資金投資當天使投資人。