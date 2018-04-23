北檢：蒐集多項新證據 本周分兩次傳喚馬英九

2018-04-23 19:41

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署調查國民黨三中黨產案，為釐清接任連戰當國民黨主席的馬英九，有無涉主導賤賣黨產，檢方從連戰當黨主席期間，國民黨與亞太梧桐創投就華夏交易的合約開始查起；本月10日北檢向國民黨當年委託的律師事務所調閱資料後，本周三（25日）、本周五（27日）將分兩次以被告身分傳訊馬、受命主導交易的國民黨前行管會主委張哲琛等2人。

馬辦發言人徐巧芯今表示，「說好的一次問完案情呢？」北檢打臉自己發的新聞稿，想必又會以「查到新事證…」等理由回應，難怪會讓外界質疑就是要「入馬於罪」。

北檢今晚表示，自106年11月29日傳訊馬英九以來，因已陸續蒐集多項新證據，為保障馬英九之訴訟防禦權，特與馬辦聯繫，請馬前來說明，以釐清案情事實，此係有利於馬行使訴訟上權利之行為，請有心人士切勿混淆視聽。

北檢另指出，本署此次傳喚，因所涉及之案情事實龐雜，為避免馬前總統過於辛勞，經與馬前總統辦公室聯繫而事先徵得馬前總統同意，計畫於本週分2次進行詢問，以利馬前總統能有充分時間詳盡說明案情。

今天下午，國安局維安特勤人員已派員至北檢，勘查馬英九週三出庭的動線，北檢將依照慣例，安排於二樓的第一偵查庭進行偵訊；據悉，週三的庭訊將於早上9時30分開始。

去年12月21日，北檢曾到國民黨中央黨部翻查及掃描三中黨產文件，以及調閱國民黨中常會的會議紀錄；本月10日則再赴國民黨當年委託的律師事務所調閱相關資料，為釐清華夏三中等交易過程及鑑價疑點，本周三及五將再分兩次傳訊馬、張到庭比對說詞。