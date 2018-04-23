查華夏三中交易 北檢週三傳訊被告馬英九、張哲琛

2018-04-23 16:29

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署調查國民黨三中黨產案，為釐清接任連戰當國民黨主席的馬英九，有無涉主導賤賣黨產，檢方從連戰當黨主席期間，國民黨與亞太梧桐創投就華夏交易的合約開始查起；本月10日北檢向國民黨當年委託的律師事務所調閱相關資料後，本週三將再次以被告身分傳訊馬、受命主導交易的國民黨前行管會主委張哲琛等2人到庭。

為追溯國民黨處分黨產的脈絡，檢方從馬英九的前手連戰擔任黨主席期間查起，連戰自2000年6月接黨主席後，將梳理黨產列為首要任務，並曾委託全國律師公會及會計師公會所推薦的2位會計師及律師，將登記在國民黨名下及黨營事業名下的土地及房產進行列冊。

北檢根據連戰當年所清查的黨產列冊，得知國民黨從連戰當黨主席之前的3個月，至連戰將黨務交接給馬英九的同月，即2000年3月至2005年8月，國民黨的資產淨額自808億元降至311億元，主要是認列7家控股公司的投資損失，以及支應黨務經費所致。

去年12月21日，北檢曾到國民黨中央黨部翻查及掃描三中黨產相關文件，以及國民黨中常會的會議紀錄；本月10日則再赴國民黨當年委託的律師事務所調閱相關資料，為釐清華夏交易案相關鑑價疑點，本週三將再次傳訊馬、張到庭比對說詞。