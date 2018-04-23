潛艦國造初步設計9月可望亮相 台船：設計執行順利

兩年一度「高雄國際海事船舶暨國防工業展」將於9月27日至30日在高雄展覽館登場，今年有來自10國、175家廠商參展，活動聚焦在國艦國造產業，而備受矚目的潛艦國造，將有機會展出初步設計基本構型。（記者陳鈺馥攝）

2018-04-23 16:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩年一度「高雄國際海事船舶暨國防工業展」將於9月27日至30日在高雄展覽館登場，今年有來自10國、175家廠商參展，活動聚焦在國艦國造產業，而備受矚目的潛艦國造，將有機會展出初步設計基本構型。

今年海事展首度增加離岸風力發電、綠能海洋相關產業交流，活動將打造國防、船舶機械、海洋工程、通信航儀、綠色能源5大主題館，國內參與廠商有中信、台灣國際造船、中鋼公司，國際知名廠商美商雷神、洛克希德馬汀、奇異等都將與會。

台灣國際造船公司董事長鄭文隆受訪指出，關於潛艦國造已經有構想出來，目前進行的很順利，基於與軍方合約規定，「我只能跟大家講國艦國造這件事，目前執行順利！」

鄭文隆強調，國艦國造不是做好準備，國艦國造是已經在進行中，離岸風電方面則是做好準備。

針對美國政府核發有關台灣潛艦國造的行銷許可證（marketing license）一事，鄭文隆也說，這份許可對台船執行潛艦國造更加有信心，多一份商售許可當然有所助益。