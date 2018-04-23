林佳龍訪墨西哥 眾議員歡迎、媒體專訪

2018-04-23 16:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍訪問墨西哥，墨國聯邦眾議員Ricardo Sheffield專程前來拜會，雙方互動熱絡，趣談生活；林佳龍也接受當地國家通訊社等6家媒體專訪，他強調，台中盼透過申辦2022年世界設計之都，建立整體城市意象，邁向國際。

中市府指出，Ricardo Sheffield是墨西哥萊昂市（Leon）前市長，是美國前總統歐巴馬哈佛大學的同學，他將參選今年瓜納華托州（Guanajuato）州長，目前正值選戰忙碌期間，但他在獲悉林佳龍訪墨後，特地於當地時間22日專程搭機前來拜會。

中市府轉述，Ricardo Sheffield關心台中市府訪墨的交流情形。林佳龍說，此行目標是爭取申辦2022世界設計之都，並向曾獲選為世界設計之都的城市請益，隨後雙方親切交談，從就學聊到工作等趣事，談天期間笑聲不斷，氣氛熱絡。

稍後，林市長也接受富比士雜誌（Forbes Magazine）、MVS Radio、Glocal Magazine、墨國國家通訊社（Notimex）、墨西哥市第一大報「宇宙日報（El Universal）」、太陽報（el sol de Mexico）等6家媒體訪問。

林佳龍分享台中成功治理綠、柳川，以及將堆肥場轉型規劃為綠能生態園區，率先全國採用稻稈氣化發電等案例。他強調，台中不論在具體建設或i-voting等民眾參與上，都採「以人為本」設計理念，將透過申辦2022年世界設計之都，建立出台中的整體城市意象，邁向國際。