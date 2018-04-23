兩岸開戰美國一定介入 美專家：中國需付出昂貴代價

2018-04-23 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日不斷對台灣文攻武赫，不但釋放軍演訊息、以軍機繞台示威，還罕見發佈台語配音的宣傳片來宣揚中國戰力，讓兩岸軍事關係略為緊張。美國多位兩岸專家分析指出，若台灣和中國真的開戰，美國一定會介入，且中國也得付出非常昂貴的代價。

根據美國《商業內幕》（business insider）報導，多位兩岸專家受訪指出，若共軍真的發動戰爭攻打台灣，要面對的台灣軍隊不是不堪一擊，而是過去數10年來日日備戰、戰力強大的部隊。

美國華府智庫2049計畫研究所研究員易思安（Ian Easton）表示，兩岸若開戰可能會出現災難性的後果，短期來說，不管對中國或是台灣，開戰都有很複雜的風險，因為兩方都得承擔數以萬計到數以百萬的死傷，而且重點是「美國絕對不會坐視不管，一定會為了台灣而介入該戰役」。

易思安分析，台灣的軍隊擁有堅強的實力及地形優勢，卻面臨「先進武器不足」、「徵兵制度的改變」等兩大問題；易思安也說，因為中國施壓，導致台灣軍方急需升級的坦克及軍艦無法從外國獲得。

美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）亞太政策中心副主任哈羅德（Scott Harold）則認為，中國若決定攻打台灣，絕對得付出非常昂貴的代價，因為中國沒有把握「能承受開戰後的後果」。

也有專家分析，如果美軍介入兩岸之間的戰爭，美國的潛艦將能摧毀4成攻台共軍的軍力，但因為中共不會輕易放棄台灣，所以兩岸政爭可能會成為一場長期消耗戰役。